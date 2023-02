Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Schule

Freiburg (ots)

Von Sonntag, 12.02.2023, auf Montag, 13.02.2023, hebelten Unbekannte eine Tür zum Sekretariat einer Schule in der Bläserstraße auf. Aus dem Rektorat wurden mehrere elektronische Geräte sowie ein an einem Holzschrank befestigter kleiner Safe entwendet. Es wird vermutet, dass sich die Unbekannten am Sonntag in der Schule einschließen ließen, da die Schule als Wahllokal für den Bürgerentscheid geöffnet war.

