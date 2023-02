POL-FR: Stühlingen: Mann erhält Faustschlag ins Gesicht - Geld entwendet

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Samstag, 11.02.2023, bis Montag, 13.02.2023, gelangten Unbekannte durch Aufdrücken eines Fensters in die Räumlichkeiten einer Tierarztpraxis in der Bahnhofsstraße. Aus einer Geldkassette wurde ein kleinerer Bargeldbetrag entwendet. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / 176-351 freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de ...

