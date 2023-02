Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Autofahrer prallt gegen Baum - schwer verletzt

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 14.02.2023, gegen 03:30 Uhr, ist auf der B 314 zwischen Grimmelshofen und Fützen ein Autofahrer gegen einen Baum geprallt. Der 19-jährige erlitt schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Aus bislang unbekannter Ursache war er nach links von der Straße geraten. Das Auto fuhr zunächst gegen eine Böschung, bevor es mit einem Baum kollidierte und zurück auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Der Baum fiel ebenfalls auf die Straße. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei zur Reinigung der Fahrbahn im Einsatz.

