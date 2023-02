POL-FR: Sachbeschädigung an Pkw

Freiburg (ots) - Ein 61-jähriger Radfahrer befuhr am Sonntag, 12.02.2023, die Rheinfelder Straße von Herten kommend in Richtung Warmbach, als er gegen 15.45 Uhr in Höhe des Baches wegen der engen Fahrbahn einem entgegenkommenden weißen Pkw ausweichen musste. Der Radfahrer stürzte wohl und zog sich Kopfverletzungen zu. Er kam in ein Krankenhaus. Der Fahrer des ...

