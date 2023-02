POL-FR: Rheinfelden: Feuerwehreinsatz - PC gerät in Brand

Freiburg (ots) - Unbekannte versuchten in einem Mehrfamilienhaus in der Gerhard-Hauptmann-Straße am Samstag, 11.02.2023, gegen 19.00 Uhr, eine ebenerdige Terrassentür einer Wohnung aufzuhebeln. Die Unbekannten gelangten nicht in die Wohnung. Vermutlich wurden sie bei der Tatausführung gestört. Am Samstag, 11.02.2023, in dem Zeitraum zwischen 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr ...

