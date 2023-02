Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht auf Verbindungsweg zwischen Herten und Warmbach - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein 61-jähriger Radfahrer befuhr am Sonntag, 12.02.2023, die Rheinfelder Straße von Herten kommend in Richtung Warmbach, als er gegen 15.45 Uhr in Höhe des Baches wegen der engen Fahrbahn einem entgegenkommenden weißen Pkw ausweichen musste. Der Radfahrer stürzte wohl und zog sich Kopfverletzungen zu. Er kam in ein Krankenhaus. Der Fahrer des weißen Pkw sei auf dem für Kraftfahrzeuge gesperrten Verbindungsweg weitergefahren. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, führt die weiteren Ermittlungen und sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten und Hinweise zu dem weißen Pkw geben können.

