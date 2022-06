Polizei Hagen

POL-HA: Raubüberfall im Bereich Altenhagener Brücke

Hagen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag befand sich der 33jährige Geschädigte auf dem Weg vom Hagener Hauptbahnhof nach Hause. Im Bereich der Altenhagener Brücke wurde der Geschädigte von 4 jungen Erwachsenen angegangen und geschubst. Hierdurch kam der Geschädigte zu Fall und am Boden liegend wurden ihm sein Mobiltelefon und seine Geldbörse entwendet. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Täter können nur vage als junge Erwachsene mit schwarzen T-Shirts beschrieben werden. Durch den Aufprall am Boden wurde der Geschädigte leicht verletzt, begab sich allerdngs selbstständig zu einer Polizeiwache und schilderte dort den Sachverhalt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch ohne Erfolg. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. T.F.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell