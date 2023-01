Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vollbrand eines PKW

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, um 02:50h bemerkte ein 18-jähriger Mann, dass es während der Fahrt aus dem Motorraum seines PKWs qualmte. Geistesgegenwärtig stellte der Mann sein Fahrzeug auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der von-Kieffer-Straße ab und verständigte die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Polizei stand der PKW bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Grund für den Brand war vermutlich ein technischer Defekt. Die Schadenshöhe beträgt circa 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

