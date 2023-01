Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: 18-Jährige an Bushaltestelle belästigt

Recklinghausen (ots)

Am Montagabend bedrängte ein unbekannter Mann eine 18-jährige Dorstenerin an einer Bushaltestelle. Er versuchte sie gegen ihren Willen zu küssen. Die junge Frau konnte sich jedoch losreißen und davon laufen. Er folgte ihr nicht.

Der bislang unbekannte Mann war der Dorstenerin bereits zuvor in dem Bus (SB 26, Fahrtrichtung Marl Mitte) aufgefallen. Er habe sie im Bus die ganze Zeit über beobachtet. Als sie gegen 19.30 Uhr den Bus an der Haltestelle Surick in Dorsten Barkenberg verließ, folgte er ihr nach draußen. Wer den Vorfall gesehen hat oder Angaben zu dem Unbekannte machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (Tel. 0800 2361 111).

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: 1,80 m groß, schlank, dunkle Haare, Jeanshose, schwarze Jacke, Sportrucksack

Den Vorfall zeigte die junge Dorstenerin später telefonisch bei der Polizei an.

