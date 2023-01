POL-RE: Bottrop: Frau aus Auto befreit - zwei Leichtverletzte bei Unfall

Recklinghausen (ots) - In der Zeit vom 14.01. bis zum 23.01. entwendeten bislang unbekannte Täter ein Auto von einem Ratsplatz (Stuckenbsuch) an der A2 in Fahrtrichtung Hannover. Der Ford Fiesta mit belgischem Kennzeichen war wegen eines technischen Defekts auf dem Parkplatz abgestellt worden. Das letzte Mal wurde der Wagen am 14.01. um 1.30 Uhr gesehen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen. ...

