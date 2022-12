Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Folgemeldung: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei - Straßensperrung nach Unfallgeschehen - Fahrer wegen versuchten Totschlag in Untersuchungshaft

Duisburg (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg hat ein Haftrichter des Amtsgerichts Duisburg gegen den 25 Jahre alten Fahrer des verunfallten Ford Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen. Nach den Auswertungen der Spuren und den Vernehmungen der Beifahrerin (22) sowie des 25-Jährigen konnten Staatsanwaltschaft und Polizei den Fall aufklären: Der Fahrer soll zuvor seine Freundin, die Beifahrerin, nach einem Streit mit einem Messer bedroht und gezwungen haben, in das Auto einzusteigen. Dem 25-Jährigen wird vorgeworfen, dass er vorsätzlich das Lenkrad auf der L 60 Am Brink herumgerissen habe, so dass der Ford gegen den Fahrbahnteiler aus Beton krachte und sich überschlug. Der Fahrer und die Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall und kamen zur ambulanten Behandlung mit Rettungswagen in Krankenhäuser.

Link zur bisherigen Berichterstattung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5402864

