POL-DU: Huckingen: Flasche gegen Bahn geworfen

Duisburg (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag (27. Dezember, 2:50 bis 3:20 Uhr) an drei Straßen hintereinander Müllcontainer angezündet. Die Feuerwehr löschte Flammen an der Jahn-, der Thomas- und der Werthstraße. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, wenden sich mit Hinweisen bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800. Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte ...

