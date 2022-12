Polizei Duisburg

POL-DU: Laar: Unbekannte zünden Müllcontainer an

Duisburg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag (27. Dezember, 2:50 bis 3:20 Uhr) an drei Straßen hintereinander Müllcontainer angezündet. Die Feuerwehr löschte Flammen an der Jahn-, der Thomas- und der Werthstraße. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, wenden sich mit Hinweisen bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell