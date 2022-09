PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots) - Sigmaringen Polizei findet Waffe in Sporttasche Nach einer Meinungsverschiedenheit am Samstag gegen 21.09 Uhr konnte ein 19-jähriger Mann am Bahnhof in Sigmaringen angetroffen werden. Zuvor hatte der junge Mann angeblich einem anderen Mann damit gedroht, dass er ihm ins Bein schießt. Bei der weiteren Befragung durch die Polizeibeamten aus Sigmaringen gab er an, dass er tatsächlich eine Waffe in ...

mehr