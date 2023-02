Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental/ Mambach: Gelbe Säcke im Müllfahrzeug brennen - ein Feuerwehrmann leicht verletzt

Freiburg (ots)

Aus unbekannter Ursache fingen am Montag, 13.02.2023 gegen 14.15 Uhr die gelben Säcke in einem Müllwagen auf der B 317 an zu brennen. Der Brand konnte durch die Feuerwehren Atzenbach, Mambach und Zell gelöscht werden. Die gelben Säcke wurden teilweise aus dem Lkw entfernt und draußen und im inneren des Fahrzeuges gelöscht. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz leicht an der Hand verletzt. Es ist noch nicht bekannt, ob am Lkw Sachschaden entstanden ist.

