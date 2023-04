Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auch während der Urlaubszeit ereignen sich Einbrüche im Rhein-Kreis Neuss

Bild-Infos

Download

Meerbusch / Kaarst / Neuss (ots)

Ein 61 Jähriger verließ am Mittwoch (05.04.), gegen 05:45 Uhr, seine Wohnung in Meerbusch an der Straße "Am Plöneshof". Als er, gegen 15:50 Uhr, wieder nach Hause kam, stand die Wohnungstür offen und es konnten Hebelspuren an der Eingangstür festgestellt werden. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

In Kaarst ereignete sich von Dienstag (04.04.), circa 19:00 Uhr, auf Mittwoch (05.04.), circa 08:00 Uhr, ein Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Parkstraße. Zeugen bemerkten eine offenstehende Terrassentür. Die Polizei konnte Hebelmarker feststellen. Bei der Begehung des Hauses konnten diverse Räume durchwühlt vorgefunden werden. Das Kriminalkommissariat 14 ermittelt nun, ob etwas entwendet wurde.

Bei einer 54-jährigen Frau klingelte es am Mittwoch, gegen 15:30 Uhr, an der Tür ihres Einfamilienhauses an der Straße "Am Dreieck" in Neuss. Die Neusserin öffnete nicht und schaute stattdessen durch ein angrenzendes Fenster. Dort konnte sie zwei männliche Personen feststellen sowie einen weiterer unbekannten Mann, welcher auf der Straße stand und telefonierte. Als die Unbekannten augenscheinlich das Grundstück wieder verlassen hatten, ging sie in ihren Garten. Dort bemerkte sie, dass zwei mutmaßliche Tatverdächtige versuchten, die Terrassentür aufzuhebeln. Als sie die beiden Personen ansprach, flüchteten diese auf die Straße in unbekannte Richtung. Die Neusserin konnte die Personen mit einem "südländischem" Aussehen sowie dunkler Kleidung beschreiben. Die beiden mutmaßlichen Tatverdächtigen wurden als circa 170 Zentimeter groß beschrieben. Die unbekannte Person auf der Straße wurde auf eine Größe von circa 200 Zentimeter geschätzt.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Langfinger machen niemals Urlaub! Deshalb rät die Polizei:

- Informieren Sie Angehörige oder Freunde über Ihre Reisepläne und Reisedaten. - Bitten Sie Nachbarn, dafür zu sorgen, dass Wohnung bzw. Haus einen bewohnten Eindruck erwecken, z. B. durch regelmäßiges Leeren des Briefkastens. - Hinterlassen Sie auf Ihrem Anrufbeantworter bzw. in den sozialen Netzwerken keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit.

Weitere Informationen erhalten Interessierte in der gleichnamigen Broschüre "Langfinger machen niemals Urlaub!" unter https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell