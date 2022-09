Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Stachelschweine aus Zoo im Bereich Einbeck (Volksen) ausgebüchst

Einbeck (ots)

(Wüs) Der Polizei Einbeck wird am frühen Sonntagmorgen durch den Zirkus Charles Knie, Volksen, gemeldet, dass zwei Stachelschweine aus ihrem Gehege ausgebrochen seien. Sollten sie gefunden werden, solle der Finder bitte den Fundort dem Zirkus oder der Polizei Einbeck melden. Die Tiere seien ungefährlich, solange man sie in Ruhe lasse. Die Tiere seien ca. 60 cm lang, etwa 18 kg schwer, hauptsächlich nachtaktiv und was Temperatur und Futter angehe, sehr anpassungsfähig. Die Tierpfleger des Zirkus hängen sehr an ihren Tieren, daher sei ihnen sehr daran gelegen, die Stachelschweine wieder zu finden.

