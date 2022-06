Polizei Köln

POL-K: 220614-3-K Mutmaßliches Autoknacker-Duo in Tiefgarage gestellt - 23-Jähriger vor dem Haftrichter

Köln (ots)

In der Nacht auf Montag (13. Juni) haben Kölner Polizisten in einer Neuehrenfelder Tiefgarage zwei 17 und 23 Jahre alte mutmaßliche Autodiebe auf frischer Tat festgenommen. Der ältere der beiden aus den Niederlanden eingereisten Tatverdächtigen wird heute (14. Juni) einem Haftrichter vorgeführt.

Das mehrstöckige Parkdeck an der Graeffstraße ist durch Videokameras einer Sicherheitsfirma im westfälischen Münster gesichert. Gegen zwei Uhr soll dort ein Mitarbeiter auf seinem Monitor die beiden Verdächtigen beobachtet haben, als sie im Untergeschoss an der Fahrertür eines BMW M3 hantierten. Umgehend alarmierte der Angestellte die Polizei Köln. Angesichts der sich nähernden Streifenwagenbesatzungen versuchten die Verdächtigen vergeblich, zu flüchten. An dem bereits aufgebrochenen Türschloss des Sportwagens sicherten die Polizisten Spuren. Bei der Vernehmung im Polizeipräsidium räumten die Festgenommenen den versuchten Diebstahl des BMW ein. Nachdem beide erkennungsdienstlich behandelt worden waren, übergaben die Beamten den Jugendlichen an Erziehungsberechtigte. (cg/cs)

