POL-K: 220614-2-K Senior beraubt - Verdächtiger flüchtet mit E-Scooter

Köln (ots) - Ein 1,70 bis 1,80 Meter großer und schlanker Verdächtiger hat am Montagnachmittag (13. Juni) in Köln-Ossendorf einer Seniorin (81) eine Halskette geraubt. Nach aktuellem Ermittlungsstand war der Unbekannte der 81-Jährigen in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Kreuzung Frohnhofstraße/ Iltisstraße gefolgt, hatte sie von hinten angegriffen ...

mehr