POL-NOM: Unfall durch Unachtsamkeit

Uslar (ots) - Uslar, OT Verliehausen, Weserstraße, Samstag, 27.08.2022, ca. 21:07 Uhr Verliehausen (FF) - In der Weserstraße in Verliehausen fuhr ein 76-jähriger Mann aus einem Uslarer Ortsteil mit seinem Mofa gegen einen seitlich am Fahrbahnrand geparkten PKW und kam hierbei zu Fall. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Ein ...

