POL-NOM: Mofa-Unfall unter Alkoholeinfluss

Uslar (ots)

Uslar, OT Verliehausen, Weserstraße, Samstag, 27.08.2022, ca. 21:07 Uhr

Verliehausen (FF) - In der Weserstraße in Verliehausen fuhr ein 76-jähriger Mann aus einem Uslarer Ortsteil mit seinem Mofa gegen einen seitlich am Fahrbahnrand geparkten PKW und kam hierbei zu Fall. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Ein anschließender Test bestätigte den Verdacht der Beeinflussung durch Alkohol.

Der Mann wurde in ein Göttinger Krankenhaus verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 1.500 Euro.

