Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Trickbetrüger aufgefallen

St. Wendel (ots)

Am Vormittag des 17.05. begab sich ein 18jähriger Heranwachsender auf den Parkplatz eines großen Einkaufmarktes in St. Wendel und gab sich dort als taubstummer Spendensammler aus. Eine Passantin wollte einen Betrag für die gute Sache spenden, verlangte auf die Herausgabe eines höherwertigen Scheines allerdings einen gewissen Betrag zurück. Hier wollte der junge Mann dann die Örtlichkeit verlassen, wurde in der Folge allerdings von weiteren Passanten bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festgehalten. Bei weiteren Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass der Festgenommene noch für mindestens einen weiteren Diebstahl am gleichen Tag verantwortlich ist. Das Diebesgut konnte sichergestellt werden. Den Verdächtigen erwarten jetzt mehrere Strafverfahren.

