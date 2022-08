Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Straßenverkehrsgefährdung

Uslar (ots)

K449, zwischen Bodenfelde u. Wiensen (Uslar), Samstag, 27.08.2022, ca. 13:10 Uhr

Bodenfelde (FF) - Ein 47-jähriger Fahrzeugführer aus Hamburg befuhr am vergangenen Samstag die K449 von Bodenfelde Richtung Wiensen. Hierbei fiel er zwei anderen Verkehrsteilnehmerinnen durch sein ungewöhnliches Fahrverhalten auf. Er geriet u.a. während der Fahrt in den Gegenverkehr und bremste ohne befindlichen Grund seinen Pkw bis zum Stillstand mitten auf der Fahrbahn ab, sodass andere Verkehrsteilnehmer zum Teil stark ausweichen mussten und ein Unfall gerade so verhindert werden konnte. Der Fahrzeugführer konnte im weiteren Verlauf durch Einsatzkräfte der Polizei im Bereich Wiensen angehalten werden. Bei der Kontrolle wurde bei dem Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 0,59 Promille festgestellt, woraufhin bei diesem eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ebenfalls wurde der Führerschein des Fahrzeugführers beschlagnahmt.

