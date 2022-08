POL-NOM: Diebstahl von Kraftfahrzeugteilen

Einbeck (ots) - Kreiensen (pap) Eine 26 Jahre alte Einwohnerin aus Kreiensen hat bei der Polizeistation eine Sachbeschädigung an ihrem Pkw angezeigt. Sie hat ihren Pkw Mini Cooper am 24.08.2022 in der Straße Hainbergring abgestellt. Sie hat dann später festgestellt, dass ein bisher unbekannter Täter die Beifahrerseite zerkratzt hat. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, ...

