POL-NOM: Autofahrer unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Einbeck (ots) - Dassel (pap) Ein Pkw Fahrer aus Dassel, wollte am Donnerstag, 25.08.2022, gegen 18.30 Uhr mit seinem Pkw vom Straßenrand der Erholungsheimstraße anfahren. Hierbei übersah er das Auto einer 39-jährigen Eschershäuserin, die gerade an ihm in Richtung Silberborn vorbeifuhr. Die Autos stießen zusammen, wobei ein Schaden in Höhe von ca. 14.000 Euro entstand. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit bei ...

