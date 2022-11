Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: dreiste Trickdiebin in Daun entwendet hochwertiges Mobiltelefon

Daun (ots)

Am 24.11.2022 gegen 15:00 Uhr betrat eine bisher unbekannte Täterin ein Geschäft in der Lindensttraße in Daun und zeigte Interesse an dem Kauf von Geschirr.

Nachdem sie durch die Verkäuferin beraten wurde, entschied sie sich zum Kauf und bat die Verkäuferin die Ware einzupacken.

Hierzu musste sich diese kurz in das Lager begeben. Diesen unbeobachteten Moment nutzt die Täterin aus, um das im Bereich des Nebenraums liegende Mobiltelefon der Geschädigten zu entwenden.

Die Täterin entfernte sich daraufhin fußläufig in Richtung der Abt-Richard-Straße.

Die Täterin wurde wie folgt beschrieben: Etwa 170cm groß, dunkel gekleidet mit Leggings und Daunenweste, dunkle Haare und kräftige Statur.

Weitere Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell