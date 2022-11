Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Lkw streift Grundstücksmauer und entfernt sich

Kröv (ots)

Am Freitag, 25.11.2022 kam es im Zeitraum von 00:30 - 09:00 Uhr zu einer Unfallbeschädigung einer Grundstücksmauer eines Einfamilienhauses in der Brunnenstraße in Kröv, OT Kövenig. Der Spurenlage nach dürfte ein Lkw mit Anhänger die schmale und stark ansteigende Brunnenstraße (K62) über die Straße Zum Mont Royal in Richtung Mont Royal befahren haben. Beim Befahren der engen Linkskurve im Einmündungsbereich Brunnenstraße / Zum Mont Royal dürfte der Anhänger mit der hinteren rechen Seite die mit Metallzaun versehene Grundstücksmauer eines Anwesens in Brunnenstraße gestreift und beschädigt haben. Hinweise auf den verursachenden Lkw werden an die Polizeiwache in Traben-Trarbach erbeten.

