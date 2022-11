Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ingewahrsamnahme nach Randale

Bitburg (ots)

Am Donnerstag, 24.11.2022, 20.38 Uhr, wurde eine stark alkoholisierte männliche Person im REWE-Center in der Saarstraße gemeldet, die die dortigen Mitarbeiter belästigen und den Supermarkt auf mehrfache Aufforderung nicht verlassen würde. Bei einer Überprüfung seiner Personalien konnte zunächst eine Ausschreibung zur Inhaftierung festgestellt werden. In Folge dessen wurde der Mann zwecks weiterer Abklärung zur Dienststelle sistiert. Dabei zeigte er sich nicht einsichtig und es mussten ihm Handfesseln angelegt werden. Nachdem sich herausstellte, dass die Ausschreibung zur Inhaftierung ausgesetzt worden war wurde der Mann aus der Maßnahme entlassen. Da er beim Verlassen der Dienststelle versuchte im Eingangsbereich der Inspektion zu urinieren wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen. Gegen diesen verstieß er nach nicht mal 30 Sekunden, schlug und trat gegen die Eingangstür und vergriff sich verbal im Ton. In Folge dessen wurde er in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell