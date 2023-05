POL-ESW: Polizei ermittelt gegen 15-Jährigen nach Schüssen mit Spielzeugpistole

Eschwege (ots) - Auffahrunfälle Um 18:30 Uhr befuhr gestern Abend ein 19-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw die B 27 in Richtung Wichmannshausen. Verkehrsbedingt musste er sein Fahrzeug abbremsen, was der nachfolgende 20-Jährige aus Sontra zu spät bemerkte und mit seinem Pkw auffuhr. Sachschaden: ca. 3500 EUR. Ein weiterer Auffahrunfall ereignete sich gestern Nachmittag, um 14:27 Uhr, in der Niederhoner Straße in Eschwege. Eine 82-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf fuhr ...

