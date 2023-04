Feuerwehr Bochum

FW-BO: Verkehrsunfall auf der BAB 40 am Mittwochmorgen

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 08:08 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 40, kurz vor der Ausfahrt Bochum-Werne (Fahrtrichtung Dortmund). In Folge des Verkehrsunfalls zwischen drei beteiligten PKW geriet einer davon in Brand.

Vor der Feuerwehr vor Ort waren Mitarbeiter der Bundespolizei sowie zwei Ersthelfer. Sie befreiten eine Fahrerin aus ihrem PKW, bei dem Flammen aus aus dem Motorraum aufstiegen. Ebenfalls zufällig an der Einsatzstelle waren Ersthelfer des DRK Dortmund, die sich ebenfalls bis zum Eintreffen der Berufsfeuerwehr um die insgesamt drei Verletzten kümmerten.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache in Bochum Werne wurde der PKW Brand mit zwei Strahlrohren gelöscht. Die Verletzten wurden durch den Bochumer Rettungsdienst versorgt. Zwei Patienten sind in umliegende Krankenhäuser transportiert worden.

Während des Einsatzes war die A40 in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach rund 2 Stunden beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell