Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbruch in Firmengebäude, Diebstahl von zwei Fahrzeugen

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Zwischen dem 05.05.23, 13:00 Uhr und dem 10.05.23, 14:00 Uhr drangen unbekannte Täter auf das Gelände eines Autohandels in der Kasseler Landstraße in Witzenhausen ein, wie gestern angezeigt wurde. Nachdem vergeblich versucht wurde eine Tür aufzuhebeln, wurde durch den oder die Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen, um in das Bürogebäude einzudringen.

Zwei Fahrzeuge entwendet

Im Gebäude wurden die Schreibtische und Schränke durchsucht. Mit dort aufgefundenen Fahrzeugschlüsseln wurden dann im Anschluss zwei Fahrzeuge von dem Gelände des Autohandels gefahren und entwendet. Dabei handelt es sich um einen VW Touareg und einem VW Caddy im Gesamtwert von noch ca. 21.000 EUR. Der angerichtete Sachschaden durch den Einbruch wird mit ca. 200 EUR angegeben.

Entwendeter Touareg sichergestellt

Am gestrigen Abend wird gegen 18:30 Uhr der Polizei in Witzenhausen mitgeteilt, dass in der Steinstraße im Bereich des Unigeländes ein Fahrzeug mit Göttinger-Kennzeichen stehen würde, in dessen Umfeld sich mehrere Personen aufhielten. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen VW Touareg handeln. Die Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass dieses für einen Citroen Berlingo ausgegeben war. Mit der Kenntnis, dass der Diebstahl eines VW Touareg am gestrigen Tag angezeigt wurde, begab sich die Polizeistreife der Polizeistation Witzenhausen in die Steinstraße. Die Personengruppe im Umfeld des VW Touareg ergriffen bei Erscheinen der Polizeistreife die Flucht. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die angebrachten Kennzeichen an dem VW Touareg in Staufenberg entwendet worden waren. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und sichergestellt.

Tankbetrug mit entwendeten VW Caddy

In Zusammenhang mit dem Einbruch und dem Diebstahl der Fahrzeuge dürfte auch der Tankbetrug am 09.05.23 in der Mündener Straße in Witzenhausen mit dem entwendeten VW Caddy an dem gestohlenen Kennzeichen angebracht waren, stehen (siehe auch PM v. 09.05.23, 10:48 Uhr).

Es gelang den Polizeikräften gestern Abend die Personalien einiger Personen festzustellen, inwieweit diese mit dem Einbruch und dem Diebstahl der Fahrzeuge in Zusammenhang stehen, bedarf weiterer Ermittlungen der Kripo.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell