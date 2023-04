POL-LWL: Kind von Auto erfasst und schwer verletzt

Dömitz (ots) - Beim Brand einer Gartenlaube in Dömitz ist am Donnerstagabend ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro entstanden. Das Feuer wurde gegen 17.15 Uhr in der Nähe des Deiches entdeckt, woraufhin die Feuerwehr zum Einsatz kam. Beim Eintreffen der Kameraden brannte das massive Gartenhaus bereits in voller Ausdehnung. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Ersten ...

