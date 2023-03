POL-LWL: Gasleck führt zur zeitweiligen Straßensperrung

Pampow (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Pampow ist am Donnerstagmorgen ein 25-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge stießen die Autos auf einer Straßenkreuzung in der Schweriner Straße zusammen. Der 25-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Unfallfahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in ...

mehr