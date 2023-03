Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Brand einer Gartenlaube - Polizei sucht Zeugen

Dömitz (ots)

Beim Brand einer Gartenlaube in Dömitz ist am Donnerstagabend ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro entstanden. Das Feuer wurde gegen 17.15 Uhr in der Nähe des Deiches entdeckt, woraufhin die Feuerwehr zum Einsatz kam. Beim Eintreffen der Kameraden brannte das massive Gartenhaus bereits in voller Ausdehnung. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge waren neben persönlichen Gegenstände auch Werkzeuge in dem Gartenhaus, das komplett ausbrannte, gelagert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen ist von Brandstiftung auszugehen. Hinweise zum Brand bzw. zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen in der Straße Honigshof nimmt die Polizei in Ludwigslust (Telefon: 03874/4110) entgegen.

