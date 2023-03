POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster aus Hannover-Burgdorf tot aufgefunden

Hannover (ots) - Am Mittwoch, 15.03.2023, haben zwei unbekannte junge Männer einen 16-Jährigen an der Bahnhaltstelle "Döhrener Turm" ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Döhren wartete der 16-Jährige gegen 17:50 Uhr an der Bahnhaltestelle "Döhrener Turm". Eine ...

mehr