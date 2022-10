Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Garage beschädigt worden

Zeugen gesucht

Geldern-Veert (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (26. Oktober 2022), 12:00 Uhr bis Samstag (29. Oktober 2022), 16:35 Uhr, kam es in Geldern zu einer Unfallflucht. Eine Garage welche an der Straße An der Barriere steht, wurde an der rückseitigen Betonwand beschädigt. An der Betonwand wurden schwarze Farbanhaftungen festgestellt. Die Rückwand der Garage des 52-jährigen Eigentümers, grenzt an einen Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Personen, die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

