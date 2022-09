POL-EL: Twist - Bremsmodule gestohlen

Schüttorf (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag und Montag eine Fabrik sowie in ein Firmengebäude an der Nordhorner Straße in Schüttorf eingebrochen. Sie entwendeten ein Flexrohr aus Messing sowie mehrere Kupferkabel. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schüttorf unter der Rufnummer 05923/994380 zu melden. Rückfragen ...

