Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Hochwertiges E-Bike gestohlen

Boffzen (ots)

Am 16.11.2021, in der Zeit von 06.40 Uhr bis 15.00 Uhr wurde vom Parkplatz der Firma Noelle & von Campe in der Sollingstraße ein hochwertiges E-Bike der Marke Specialized entwendet. Das E-Bike ist durch seine markante grüne Farbe sehr auffällig und war zuvor mit einem Schloss gesichert. Wer hat Auffälliges beobachtet oder das E-Bike nach Tatzeit ggf. irgendwo gesehen? Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizeistation in Boffzen, 05271/9510515 oder bei der Polizei in Holzminden, 05531/9580.

