POL-BI: Zeugen gesucht: Raub in Wohnhaus

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Jöllenbeck - Am Freitagabend, 25.03.2022, ereignete sich ein Raubüberfall in einem Haus an der Eickumer Straße, im Bereich zwischen Hasenpatt und Rachheide. Die Täter entkamen mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Gegen 22:00 Uhr wurde die Polizei über einen Raubüberfall in Jöllenbeck informiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen betraten zwei Täter ein einsam gelegenes Grundstück auf einer Gewerbefläche und drangen in ein Wohnhaus ein.

Dort verletzten sie ein älteres Ehepaar schwer und raubten Bargeld und persönliche Dokumente. Anschließend ergriffen die Räuber die Flucht.

Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die alarmierten Polizeibeamten verlief ergebnislos.

Das Ehepaar wurde vor Ort medizinisch versorgt und für die weitere Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mann, der die Seniorin verletzte, soll einen osteuropäischen Dialekt gehabt haben.

Zeugen melden sich mit Hinweisen zu möglichen Tätern oder dem Tatgeschehen bei dem ermittelnden Kriminalkommissariat 14 unter 0521/545-0.

