POL-EL: Nordhorn - Tanne in Brand geraten

Wilsum (ots) - Am Montag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Straße Zum Feriengebiet in Wilsum alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet gegen 16.30 Uhr eine Fläche von etwa 800 Quadratmetern in einem Waldgebiet in Brand. Die Feuerwehren aus Wilsum und Uelsen waren mit sieben Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort und löschten zügig das Feuer. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

