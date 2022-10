Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Hyundai i20 bei Verkehrsunfallflucht beschädigt

Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Am Freitagabend (29. Oktober 2022) hat ein unbekannter Autofahrer einen grauen Hyundai i20 beschädigt, der auf der Siegertstraße in Höhe der Hausnummer 44 geparkt war. Gegen etwa 19:00 Uhr hörte ein Anwohner ein ungewöhnliches Geräusch und schaute aus dem Fenster. Er sah einen dunklen Audi Kombi, der in Fahrtrichtung Hoffmannallee neben dem Hyundai stand. Fahrer des Wagens sei ein Mann im Alter zwischen 25 bis 35 gewesen. Er war zwischen 1,70 und 1,80m groß, mit schlanker Statur und dunkelblonden Haaren. Anschließend fuhr der Mann in Richtung Sackstraße davon. Vor Ort soll auch ein weiterer, bislang unbekannter Anwohner der Siegerstraße gewesen sein, der eventuell weitere Angaben zu dem flüchtigen PKW machen kann. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

