LPI-EF: Wem gehört dieses Fahrrad?

Erfurt (ots) - Von einem Firmengelände in der Joseph-Meyer-Straße verschwand am vergangenen Wochenende ein Kleintransporter Citroen Jumper. Das Fahrzeug mit Wiesbadener Kennzeichen (WI) hat einen Wert von knapp 50.000 Euro. Der Diebstahl wurde am Montag festgestellt und bei der Polizei angezeigt. (CD) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de ...

mehr