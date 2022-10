LPI-EF: Firmenwagen entwendet

Sömmerda (ots) - Am Montagmorgen wurde der Polizei in Sömmerda der Diebstahl eines Motorrades MZ 660E gemeldet. Das Motorrad im Wert von 3.000 Euro hatte der Eigentümer unter einem Carport in Weißensee geparkt, wo es die Diebe in der Nacht zum Montag entwendeten. (CD) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de ...

