POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Senior im Bereich Arnum vermisst - Wer kann Hinweise zu dem Gesuchten geben?

Öffentlichkeitsfahndung: Senior im Bereich Arnum vermisst - Wer kann Hinweise zu dem Gesuchten geben?

Hannover

Mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung sucht das Polizeikommissariat Ronnenberg seit Freitag, 17.03.2023, nach einem vermissten Senior aus Arnum. Der 78-jährige Rainer Kurt S. verschwand bereits am Donnerstagnachmittag aus einer Pflegeeinrichtung und blieb weg. Wer kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben?

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der 78-Jährige am Donnerstag gegen 14:00 Uhr aus einer Pflegeeinrichtung am Bürgermeister-von-dem-Hagen-Platz im Hemminger Stadtteil Arnum, wo er an diesem Tag kurz zuvor erst ein Zimmer bezogen hatte. In welche Richtung der Vermisste gelaufen ist, ist unklar. Der Mann ist zwar noch gut zu Fuß, aufgrund einer Demenzerkrankung ist eine Eigengefährdung anzunehmen. Sämtliche Suchmaßnahmen in der Einrichtung sowie im Nahbereich beziehungsweise mögliche Anlaufpunkte aus der Vergangenheit führten nicht zum Auffinden des 78-Jährigen. In die Suche war bereits am Donnerstagabend und erneut am Freitagmorgen ein Hubschrauber eingebunden. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Der Vermisste ist etwa 1,78 Meter groß und schlank. Rainer Kurt S. trägt graue Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einer dunklen Cordhose, einer dunklen Jacke sowie mit einer grauen Mütze bekleidet. Die auffällige Brille trägt der Vermisste nicht.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Ronnenberg unter der Telefonnummer 05109 517-0 zu melden. /ram, nash

