POL-MR: Erneut Blutproben veranlasst und Weiterfahrten unterbunden + Mofa-Fahrer alkoholisiert + Einkaufstrolleys gestohlen + Beschädigte Autos + Unfallzeugen gesucht

Ostkreis - Erneut Blutproben veranlasst und Weiterfahrten unterbunden

Die Polizei Stadtallendorf beendete erneut die Autofahrten von zwei Männern und veranlasste nach positiven Reaktionen auf den Drogentest Blutproben. Betroffen waren am Donnerstag, 09. März, gegen 14 Uhr ein 39 Jahre alter und gegen 17 Uhr ein 32 Jahre alter Mann. Zur Durchsetzung der Unterbindung der Weiterfahrt stellte die Polizei in beiden Fällen die Fahrzeugschlüssel sicher.

Ebsdorfergrund - Mofa-Fahrer alkoholisiert

Der Mann wäre nach Zeugenaussagen beinahe mit seinem Mofa gestürzt und er zeigte eine auffällige Fahrweise. Der Grund offenbarte sich bei der Kontrolle im Ebsdorfergrund am Donnerstag, 09. März um 21.50 Uhr. Der Alkotest zeigte 1,2 Promille, sodass die Polizei die Blutprobe veranlasste und die Weiterfahrt verhinderte.

Schönstadt - Platte Reifen

Ob man nur die Luft raus ließ oder ob ein mutwilliges Plattstechen der Reifen und damit eine Sachbeschädigung vorliegt bedarf weiterer Ermittlungen. Der betroffene bronzefarbene Nissan Tiida mit ausländischem Kennzeichen parkte zur Tatzeit zwischen 20 Uhr am Mittwoch und 09 Uhr am Donnerstag, 09. März am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Hebertsbach 5. An dem Auto waren beider Reifen der Beifahrerseite platt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf - Einkaufstrolleys gestohlen

Die beiden leeren Trolleys standen am Freitag, 10. März, gegen 10 Uhr nur kurzeitig vor der Apotheke in der Schulstraße. Als die Besitzer wieder herauskamen, waren beide weg. Ein Trolley war schwarz mit weißen Punkten, der andere hatte einen schwarzen Rahmen und war rot-blau gemustert. Wer hat die Mitnahme beobachtet? Wer kann Hinweise zum Verbleib der rollbaren Einkaufstaschen geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Beschädigte Autos

Neustadt

In der Königsberger Straße in Neustadt verkratzte ein noch unbekannter Täter die Beifahrertür eines blauen VW Lupo. Die Tatzeit war am Donnerstag, 09. März, gegen 09.20 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Goßfelden

Am Mittwoch, 08. März, um 15 Uhr bemerkte der Besitzer eines schwarzen Ssangyong Korando einen Schaden, der beim Abstellen am Dienstag, um 19 Uhr noch nicht da war. Das Auto stand in dieser Zeit vor dem Anwesen Bahnhofstraße 1. Der Schaden durch das Verkratzen der Beifahrerseite beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf

Von Donnerstag auf Freitag, 10. März, verkratzte ein noch unbekannter Täter zwischen 19 und 07 Uhr beide Türen der Fahrerseite. Der betroffene schwarze VW Tiguan stand in dieser Zeit ordnungsgemäß am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Altenstadtstraße 41 mit der Front zur Kottenbachstraße. Der Schaden ist vermutlich vierstellig. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Richtsberg - Unfallzeugen gesucht

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen Zeugen eines Unfalls, der sich am Mittwoch, 08. März, gegen 08 Uhr an der Einmündung Am Richtsberg/Sudetenstraße ereignet hat. Dort kollidierten ein schwarzer VW Golf und ein grauer Toyota Yaris. Die beiden Insassen des Golfs kümmerten sich zunächst um die leicht verletzte Fahrerin des Toyota und entfernten sich dann vom Unfallort, ohne ihre Namen anzugeben. Ein Rettungswagen transportierte die 33-Jährige zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. An den beiden älteren Fahrzeugen entstanden nach ersten Einschätzungen wirtschaftliche Totalschäden. Zwar ermittelte die Polizei mittlerweile Tatverdächtige, jedoch steht derzeit nicht wirklich fest, wer sich in dem Golf befand und wer diesen gefahren hat. Aus diesem Grund sucht die Polizei nach Unfallzeugen und nach Zeugen, die Angaben zum Fahrer des Golfs zur Unfallzeit bzw. kurz davor machen können. Die Zeugen werden gebeten sich mit den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

