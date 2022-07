Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Mehrere Verletzte bei Unfällen im Kreis Offenbach

Offenbach (ots)

1. 65-jährige Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt - Egelsbach

(lei) Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in der Woogstraße ist am Donnerstagnachmittag eine 65 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt worden. Die Frau war gegen 17 Uhr mit ihrem Damenrad auf der Woogstraße in nördliche Richtung unterwegs, als sie ersten Erkenntnissen zufolge an der Goethestraße offenbar eine von rechts kommende C-Klasse übersah und mit dieser kollidierte (Vorfahrtsregelung "Rechts vor Links"). Dabei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu und kam in kritischem Zustand in eine Klinik. Offenbar trug die Radlerin keinen Helm. Der 67-jährige Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein hinzugezogener Gutachter soll nun den Unfall rekonstruieren. In dem Zusammenhang wurde auch der Mercedes sichergestellt. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Langen zu melden (06103 9030-0).

2. Drei Verletzte bei Unfall in Höhe "Neuhof" - L 3317 / Dreieich

(lei) Drei Verletzte und über 11.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Unfalls, der sich am frühen Donnerstagabend auf der Landesstraße 3317 zugetragen hat. Kurz nach 18 Uhr war eine 57-jährige Smart-Fahrerin in Richtung Dreieich unterwegs. Beim Abbiegen nach links in Richtung Neuhof übersah sie nach ersten Erkenntnissen offenbar einen entgegenkommenden Polo, der von einem 46-Jährigen gesteuert wurden. Bei der Kollision wurden beide Fahrer sowie die 45 Jahre alte Mitfahrerin in dem Polo leicht verletzt. Alle drei kamen in umliegende Krankenhäuser. Neben beiden Fahrzeugen wurden auch zwei Straßenschilder beschädigt. Die Polizei prüft nun zudem, ob der 46-Jährige möglicherweise mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Offenbach, 08.07.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell