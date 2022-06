Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Dinklage - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 10. Juni 2022, 18.00 Uhr und Samstag, 11. Juni 2022, 12.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen die hinteren Kennzeichen von einem Ford Transit und einem Mercedes Sprinter. Beide Fahrzeuge standen in der Drostestraße bei einer Autovermietung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Damme - Einbruch

Am Dienstag, 14. Juni 2022, gegen 1.40 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte männliche Person gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatthalle in der Straße Auf den Kuhlen und entwendete dort einen Koffer. Anschließend brach er in einen vor der Halle stehenden BMW ein und entwendete ein Lenkrad-Airbag. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Lohne - Pedelec-Diebstahl

Am Donnerstag, 9. Juni 2022, zwischen 17.15 Uhr und 19.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec der Marke Gazelle, welches am Fußballstadion stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Pedelec-Diebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 11. Juni 2022, 23.00 Uhr, und Sonntag, 12. Juni 2022, 4.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Pedelec der Marke Prophete Graveler, welches in der Keetstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Visbek - Diebstahl aus Automaten

Am Montag, 13. Juni 2022, von 00.00 Uhr bis 22.50 Uhr brachen unbekannte Personen in Wöstendöllen einen an der Fassade einer Firmenhalle angebrachten Zigarettenautomaten auf und entwendeten Bargeld sowie die Zigaretten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Damme - Brand eines Bauwagens

Am Montag, 13. Juni 2022, gegen 17.00 Uhr geriet während Gartenarbeiten mit einem Unkrautbrenner ein freistehender Bauwagen eines Kindergartens in der Uhlandstraße in Brand. Der Bauwagen wurde durch das Feuer gänzlich zerstört. Die Feuerwehr Damme war vor im Einsatz und löschte den Brand.

Neuenkirchen-Vörden - Brand

Am Montag, 13. Juni 2022, gegen 21.30 Uhr fing während Montagearbeiten ein Überseecontainer einer Tischlerei an der Braunschweiger Straße aufgrund Funkenflug Feuer. Ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Tischlerei konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Der Container samt Inhalt wurde durch den Brand gänzlich zerstört. Es ist ein Schaden in Höhe von ca. 28.000 Euro entstanden.

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 11. Juni 2022, 8.00 Uhr und Montag, 13. Juni 2022, 7.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Personen mit einem Permanentmarker Fenster und Türen einer Schule in der Overbergstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Von Dienstag, 07. Juni 2022 bis Mittwoch, 08. Juni 2022, 00.00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Personen den Münzspeicher einer Herrentoilette in der Straße "An der Gräfte" in Vechta. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 11. Juni 2022, 11.50 Uhr befuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Vechta mit seinem Pkw mit Schaltgetriebe die Oldenburger Straße in Vechta. Seine Fahrerlaubnis ist jedoch auf Fahrzeuge mit Automatikbetrieb beschränkt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, 11. Juni 2022, 12.32 Uhr, fuhren eine 61-jährige Pedelec-Fahrerin und eine bislang unbekannte Person mit einem Sprinter samt Anhänger - beladen mit Holzbalken - auf der Bünner Ringstraße in Richtung Badberger Straße. Nach dem Überholvorgang scherte der weiße Transporter rechts ein und berührte vermutlich mit dem Anhänger das E-Bike der 61-jährigen Frau aus Essen. Sie kam daraufhin zu Fall und wurde leicht verletzt. Der Transporter entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Visbek - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 13. Juni 2022, 20.44 Uhr kam ein 22-jähriger aus Visbek mit seinem Motorrad alleinbeteiligt in einer Linkskurve in Westendöllen von der Fahrbahn ab und prallte im Bereich der Berme in eine Grabenwand. Dadurch wurde er abgeworfen und stürzte auf dem Gehweg. Der Mann verletzte sich hierbei leicht und wurde mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

