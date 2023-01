Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher zugange +++ Grüner Land Rover gestohlen +++ Autoaufbrecher erbeuten Wertsachen

Wiesbaden (ots)

1. Einbrecher zugange,

Wiesbaden, 28.01.2023 bis 30.01.2023,

(pl)Am Montag wurden der Wiesbadener Polizei mehrere Einbrüche gemeldet. Betroffen waren drei Wohnungen, ein Einfamilienhaus, zwei Arztpraxen, ein gewerbliches Gebäude sowie ein Mehrfamilienhaus. Zwischen Samstagvormittag und Sonntagvormittag hielt die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Biebricher Allee Aufhebelversuchen stand. Auch in der Humboldstraße scheiterten Unbekannte zwischen Freitag und Montag beim Versuch, die Balkontür einer Wohnung aufzubrechen. Beim Einbruch in eine Arztpraxis in der Sonnenberger Straße erbeuteten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes eine kleinere Summe Bargeld aus der Kaffeekasse. In der Klopstockstraße brachen die Täter zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag zunächst die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses und im Anschluss die Eingangstür einer dortigen Wohnung auf. Über das mögliche Diebesgut ist noch nichts bekannt. Im Verlauf des Montags versuchten Unbekannte erfolglos, sich Zugang zu einer Arztpraxis im der Sonnenberger Straße zu verschaffen und verursachten hierbei einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. In einem gewerblichen Gebäude in der Straße "Schöne Aussicht" hatten sich Einbrecher am Montagnachmittag zwischen 16.10 Uhr und 16.20 Uhr an einer Tür zu schaffen gemacht, welche aber nicht geöffnet werden konnte. Durch eine Zeugin wurde im Treppenhaus eine verdächtige männliche Person wahrgenommen. Der Verdächtige wurde als Anfang 20, schlank mit dunkelblonden oder hellbraunen Haaren beschrieben. Er habe einen Haarreif mit Zick-Zack-Muster, eine dunkelgrüne Winterjacke und eine helle Jeans getragen. Wenig später versuchte ein Mann mit einem ähnlichem Erscheinungsbild gegen 17.40 Uhr die Haustür eines Einfamilienhauses in der Johannes-Sebastian-Bach-Straße aufzubrechen, scheiterte jedoch auch in diesem Fall. Ein weiterer Einbruchsversuch wurde am Montagabend in der Rößlerstraße festgestellt. Hier hatten es die gescheiteren Täter auf eine Wohnung abgesehen. Hinweise zu den Fällen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Grüner Land Rover gestohlen,

Wiesbaden-Sonnenberg, Bahnholzstraße, 29.01.2023, 20.15 Uhr bis 30.01.2023, 08.30 Uhr,

(pl)Autodiebe haben in der Nacht zum Montag einen in der Bahnholzstraße abgestellten Land Rover gestohlen. An dem grünen Fahrzeug waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen WI-RR 340 angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Autoaufbrecher erbeuten Wertsachen,

Wiesbaden, 29.01.2023 bis 30.01.2023,

(pl)Am Montag mussten mehrere Personen in Wiesbaden leider die Erfahrung machen, dass Wertgegenstände besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. Autoaufbrecher schlugen zwischen Sonntag und Montag im Bereich der Innenstadt sowie in Biebrich und in Schierstein zu und drangen in die Innenräume von mindestens neun geparkten Fahrzeugen ein, woraus sie dann herumliegende Wertsachen entwendeten. Dabei reichte die Beute von Baumaschinen sowie Werkzeugen über Bargeld bis hin zu Kleidungsstücken. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

