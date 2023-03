Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte Täter entwenden aus Reitställen Zubehör im Wert von mehreren Zehntausend Euro - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich vermutlich in der Nacht zu Donnerstag, 16.03.2023, Zutritt zu mehreren Reithallen eines Vereins verschafft und daraus Reitzubehör im Wert von mehreren Zehntausend Euro mitgehen lassen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu Verdächtigen geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Döhren brachen unbekannte Personen am Donnerstag zwischen 0:30 Uhr und 06:00 Uhr mehrere Reitställe beziehungsweise Hallen eines Reitvereins an der Straße "An der Bebie" im Stadtteil Bemerode auf. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Täter nach aktuellem Kenntnisstand mindestens 18 Sättel mit einem Gesamtwert von bis zu 80.000 Euro. Aufgrund der Menge der Beute ist davon auszugehen, dass die Diebe ein Fahrzeug für den Abtransport nutzten. Vor Ort konnte die Polizei diverse Spuren sichern. Täter konnten bislang jedoch noch nicht ermittelt werden. Aus diesem Grund erhofft sich die Polizei Zeugenhinweise.

Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich des Reitvereins nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter der Telefonnummer 0511 109-3617 entgegen. /ram, bo

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell