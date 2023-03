Polizeidirektion Hannover

POL-H: Festnahme und Durchsuchungen in Hannover: 40-Jähriger soll hunderte Kilogramm Marihuana und mehrere Kilo Amphetamine verkauft haben - Haft und Vermögen in Höhe von rund 400.000 Euro beschlagnahmt

Hannover (ots)

Nach monatelangen Ermittlungen haben Einsatzkräfte der Polizei Hannover am Dienstag, 14.03.2023, einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen und ein Vermögen im sechsstelligen Bereich gesichert. Der 40-jährige Hannoveraner steht im Verdacht, in den Jahren 2020 und 2021 hunderte Kilo Marihuana und mehrere Kilo Amphetamine gewinnbringend verkauft zu haben. Im Rahmen der Durchsuchung seiner Wohnung und von Geschäftsräumen in Hannover wurde der Mann festgenommen. Er sitzt in U-Haft.

Aufgrund von Erkenntnissen aus dem Kryptonetzwerk "Sky ECC" wurden Ermittler der Polizei Hannover bereits im vergangenen Jahr auf den 40-Jährigen aufmerksam. Es besteht der Verdacht, dass der Mann in den Jahren 2020 und 2021 gewinnbringend Drogen in nicht geringer Menge verkauft hat. Konkret geht es um 660 Kilogramm Marihuana sowie drei Kilo Amphetamine. Mit dem Geld aus den Drogengeschäften häufte der Tatverdächtige ein größeres Vermögen an.

Am Dienstagmorgen wurde er beim Verlassen seiner Wohnung in Vahrenwald durch Einsatzkräfte angetroffen und festgenommen. Am Amtsgericht Hannover verkündete ihm ein Richter im weiteren Verlauf den Haftbefehl. Der 40-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Bei der Durchsuchung der Wohnung sowie eines Firmensitzes in Bothfeld stieß die Polizei auf diverse Wertgegenstände. Ein mutmaßlich aus den Drogengeldern erworbener Mercedes Benz GLE 400d Coupé im Wert von circa 100.000 Euro konnte neben anderem Eigentum - darunter Geldreserven, ein weiteres Fahrzeug sowie eine hochwertige Uhr - mit einem Gesamtwert von 400.000 Euro beschlagnahmt werden.

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover. /ram, desch

